ASUS VivoBook 15 con SSD da 512GB, 20% di sconto su Amazon

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Oggi, 18 Gennaio 2023, il colosso di Seattle propone una promozione molto interessante su ASUS VivoBook 15, su cui è possibile risparmiare il 20% rispetto al prezzo di listino. Vediamo tutte le specifiche ed i dettagli.

Di seguito i dettagli:

ASUS Vivobook 15 F1502ZA-EJ768W, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 12ma generazione i5-1240P, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Argento: 599 Euro (749 Euro)

La consegna è garantita per venerdì 20 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 13 ore e 54 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione extra di due anni a 54,69 Euro o di tre anni a 77,89 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.

A livello tecnico, l'ASUS VivoBook 15 è dotato di schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, 8GB di RAM e scheda grafica integrata. A ciò si aggiunge un SSD da 512GB e Windows 11 Home come sistema operativo.