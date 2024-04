ASUS Vivobook al MINIMO STORICO: meglio affrettarsi, sta andando a ruba

ASUS Vivobook GO E1504FA garantisce prestazioni ottimali grazie al Processore AMD Ryzen 5 7520U, ma anche grazie alla scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics. A cui aggiungere una RAM da 8GB e SSD PCIE da 512G.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Parliamo di un Notebook ultra portatile e leggero. Pesa solo 1,57 kg. con display NanoEdge dai bordi sottili. Ciò vuol dire che il rapporto schermo-corpo è del 84%, quindi avrai un display ampio con cornici impercettibili.

Molto particolare il fatto che monti una cerniera ruotabile a 180° e un tasto Enter giallo brillante per aumentare la tua produttività e condividere facilmente contenuti e idee.

Per quanti necessitano di scrivere molto, farà piacere sapere che vanta una tastiera full-size con una lunga corsa dei tasti. In questo modo, la digitazione oltre ad essere molto comoda, è anche molto precisa, quindi si ridurranno di molto gli errori di digitazione.

Così come comodo è il pad multitouch da 6 pollici con tecnologia di proiezione del palmo, il quale offre un controllo del cursore fluido e preciso.

Insomma, usarlo per molte ore risulterà comodo. Oggi puoi prenderlo a un prezzo super: 429 euro con il 39% di sconto.

