Asus VivoBook Pro e Pro X con display OLED 4K disponibili in Italia

Nel corso dell'evento Create the Uncreated, Asus ha svelato i nuovi Vivobook, notebook appositamente progettati per i content creator alla ricerca di soluzioni in grado di fornire il massimo delle prestazioni anche in totale mobilità.

I nuovi Asus VivoBook Pro e VivoBook Pro X sono configurabili con processori AMD e Intel, fino al Ryzen 9-5900HX e i7 di undicesima generazione, oltre ad avere dei bellissimi pannelli OLED NanoEdge con risoluzione fino a 4K, certificati PANTONE e con una copertura dello spazio colore DCI-P3 al 100%.

In particolare, il nuovo VivoBook Pro è disponibile con diagonale da 14 e 15 pollici, mentre il VivoBook Pro X sarà configurabile con schermo da 14 o 16 pollici. Oltre a ciò, sarà possibile configurare il comparto grafico con scheda video fino alla NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, la memoria RAM fino a 16GB DDR4 e l'archiviazione con SSD PCI Express fino a 1TB.

Quanto alle funzionalità, i nuovi laptop pensati per la produttività di Asus presentano il supporto al WiFi 6 con tecnologia Asus WiFi Master Premium e Asus WiFi SmartConnect. Inoltre, spazio alle videoconferenze con un microfono supportato dal sistema Asus AI Noise-Canceling che consente di pulire il suono dai rumori ambientali. Naturalmente, è presente un sistema biometrico per la protezione del sistema tramite riconoscimento dell'impronta digitale.

I nuovi laptop Asus saranno disponibili nelle prossime settimane, eccezion fatta per il VivoBook Pro 14X, acquistabile già da oggi. Quanto al costo, invece, Asus suggerisce un prezzo a partire da:

1.099 € per il nuovo ASUS VivoBook Pro 14

919 € per il nuovo ASUS VivoBook Pro 15

1.199 € per il nuovo ASUS VivoBook Pro 14X

1.259 € per il nuovo ASUS VivoBook Pro 16X

Infine, Asus mette a disposizione degli utenti che sceglieranno un VivoBook Pro con schermo OLED ben tre mesi di abbonamento gratuito alla suite completa di Adobe Creative Cloud. Nel frattempo, ricordiamo che è da poco disponibile in Italia Asus ROG Zephyrus S17.