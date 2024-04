Asus Vivobook S14 Flip: prezzo in CADUTA LIBERA, da prendere ORA

Asus Vivobook S14 Flip TP3402VA è un portatile da non sottovalutare per le caratteristiche tecniche che porta in dote. A partire dalle esperienze visive che offre grazie al display touchscreen NanoEdge con cornici sottili, le quali permettono a un pannello da 14 pollici di entrare in uno chassis da 13 pollici. Prendilo scontato col 12% a 699,00€!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Il Vivobook Asus vanta anche una robusta cerniera a 360°, che mantiene il display aperto in qualsiasi angolazione. In questo modo potrai disporre di esso come meglio credi: come laptop tradizionale, un tablet o in entrambe le modalità.

Viene alimentato da Processore Intel Core di Tredicesima generazione i3-1315U con 8GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB.

Connessione ultrapotente da Wi-Fi 6E (802.11ax) che garantisce velocità di rete per trasferimenti di file di grandi dimensioni, giochi online reattivi e videochiamate super fluide, inoltre è disponibile una webcam FHD 1080p Perfetto per chi cerca produttività e intrattenimento, anche in viaggio.

Con un peso complessivo di soli 1,5 kg e un profilo ultrasottile Vivobook Flip S14 è il compagno ideale in ogni tua avventura.

Sistema operativo Windows 11 Home, elegante color argento.

