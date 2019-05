ASUS Vivobook S15 si rinnova al Computex di Taipei, dettagli e specifiche

Direttamente dal Computex di Taipei, ASUS ha annunciato la nuova gamma di laptop Vivobook S, diventata famosa per i colori vivaci della scocca. Anche quest'anno, il produttore intende continuare sulla stessa falsariga ed infatti metterà a disposizione degli utenti cinque opzioni di colore.

Nei negozi infatti arriveranno i portatili con scocca Moss Green, Punk Pink, Cobalt Blue, Transparent Silver e Gun Metal.

La serie VivoBook S14 include i modelli S431FL / FA e S432FL / FA, mentre VivoBook S15 include S531FL / FA e S532FL / FA. La differenza è da ricercare nel fatto che le varianti FL sono dotate della GPU Nvidia GeForce MX250, mentre le S432 ed S535 includono il display secondario ScreenPad 2.0.

Tutte le varianti VivoBook S14 ed S15 permettono di scegliere tra il processore Intel Whiskey Lake Core i7-8565U ed il Core i5-8265U, con SSD PCIe NVMe da 1 terabyte. A livello tecnico troviamo anche il display NanoEdge FHD da 14 o 15 pollici a seconda della versione e tastiere ErgoLift. Il comparto connettività è univoco: non troviamo le porte Thunderbolt 3 ma il modulo WiFi 6 802.11ax e Bluetooth 5, a cui si aggiungono le telecamere ad infrarossi per Windows Hello ed altoparlanti Harmon Kardon.

I modelli S432 ed S5352 sfoggiano lo ScreenPad 2.0 da 5,2 pollici FHD+ con risoluzione di 2160x1080 pixel, in grado di migliorare in maniera importante la produttività.

VivoBook S14 431FL/FA è dotato di una batteria da 47Wh a due celle, mentre gli altri inclludono batterie a 3 celle da 42Wh. I laptop possono essere caricati dallo 0% a 69% in 49 minuti.

Prezzi e disponibilità a non noti.

L'annuncio si aggiunge ai nuovi ZenBook e, tra gli altri, ZenBook Pro Duo.