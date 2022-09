ASUS VivoWatch 5 Aero presentato ad IFA: ecco il primo smartband con sensori touch

Ancora novità dal fronte ASUS dall’IFA. Proprio qualche ora fa abbiamo parlato del nuovo ZenBook 17 Fold OLED, che è stato presentato proprio nel corso della fiera di Berlino. Adesso ci soffermiamo su un altro prodotto degno di nota: ASUS VivoWatch 5 Aero.

Siamo di fronte al primo smartband al mondo dotato di sensori touch per il monitoraggio della salute. Sull’indossabile infatti troviamo doppi sensori ECG e PPG in grado di misurare il tempo di transito del polso, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, ma possono anche monitorare il sonno ed offrire in tempo reale i dati sul proprio stato di benessere ed informazioni sulla propria salute.

A ciò si aggiungono anche il GPS ed il G-Sensor integrati che permettono agli utenti di praticare tutte le attività sportive pur avendo a disposizione misurazioni affidabili ed accurate e senza dover ricorrere allo smartphone, dove è comunque disponibile l’app ASUS HealthConnect che offre informazioni complete su attività e salute.

VivoWatch 5 Aero supporta complessivamente nove modalità sportivo, tra cui jogging, nuoto, ciclismo, tapis roulant, ballo e yoga. L’applicazione ASUS HealthAI è in grado anche di fornire suggerimenti personalizzati basati sulle proprie abitudini e su parametri più generali per il monitoraggio della salute.

Chiaramente, sono garantite tutte le funzioni classiche degli smartwatch, tra cui le notifiche di chiamate ed i messaggi di testo.