Asus Z590: prime immagini della nuova linea di schede madri high-end

Abbiamo appreso ieri che Asus è già al lavoro sulle nuove Nvidia RTX 3060, ma non è l'unica novità a emergere proprio durante la settimana del CES 2021. Oggi vogliamo dare un'occhiata alle schede madri Asus di fascia alta con chipset Z590 compatibili con i nuovi processori Intel Rocket Lake, apparse online nelle prime immagini.

Grazie a un tweet di harukaze5719 possiamo finalmente ammirare la nuova ASUS ROG Maximus XIII Z590 Extreme Glacial, scheda madre di fascia altissima in formato E-ATX con waterblock integrato per il raffreddamento a liquido in custom-loop della CPU. La scheda ricorda molto da vicino la Z490 Gundam dello scorso anno. Nello stesso post è possibile dare un'occhiata anche alla Asus ROG Maximus XIII Z590 Hero che appare in qualche modo migliorata rispetto alla scorsa generazione. Stando alla fonte, le nuove schede madri di fascia alta con chipset Z590 vanteranno il nuovo codec audio Realtek 4080. Benché in foto non sia possibile notare alcun condensatore è facile immaginare che siano nascosti sotto le scocche metalliche.

Completano la collezione la Asus Prime Z590-A e la Asus TUF z590-PLUS WIFI svelate da Videocardz e visibili in calce. Riguardo questi ultimi due modelli, sappiamo per certo che verranno trattati diversamente sul versante audio in quanto linee economiche.

I nuovi chipset verranno presentati nel dettaglio da Intel al CES 2021 nel corso del keynote dedicato, dopodiché le aziende produttrici di schede madri potranno iniziare la distribuzione, in attesa della commercializzazione dei processori Intel Rocket Lake, attesi sugli scaffali per marzo.