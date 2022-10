ASUS Zenbook 17 Fold OLED arriva in Italia: il laptop pieghevole costa 3.299 euro

Dopo il lancio del laptop OLED pieghevole ASUS all’IFA 2022 di Berlino, l’azienda conferma la disponibilità italiana del nuovo Zenbook 17 Fold OLED allo stesso prezzo di lancio per il resto del mercato europeo. Rivediamo assieme le specifiche e dove viene venduto.

Il nuovo computer foldable di ASUS è il primo laptop OLED pieghevole da 17,33’’ al mondo: una volta piegato raggiunge un formato di 12,55’’, particolarmente pratico con schermo touchscreen 2,5K che, da piegato, passa alla risoluzione di 1920 x 1280 per i due display 3:2. Il dispositivo può essere utilizzato in modalità Desktop, Laptop (con tastiera Bluetooth), Laptop (con tastiera virtuale), Tablet, Reader ed Extended, grazie al supporto della tastiera Bluetooth ErgoSense full-size e il touchpad.

ASUS ha pensato e progettato il nuovo Zenbook 17 Fold per riprodurre i colori con una superba accuratezza ed eccelsa qualità, grazie alle certificazioni Pantone e TÜV Rheinland e alla compatibilità con HDR. Il laptop pieghevole monta un processore Intel Core™ i7 U-Series di dodicesima generazione, una scheda grafica Intel Iris Xe, Intel WiFi 6E, fino a 16 GB di RAM e una veloce unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB.

Il touchpad di Zenbook 17 Fold OLED è idrofobico e resistente all’usura, grazie all’apposito rivestimento in PVD anti-impronta, mentre la tastiera è progettata per un’esperienza di digitazione confortevole: un passo dei tasti full-size da 19,05 mm, una scanalatura di 0,2 mm e una corsa lunga 1,44 mm. Infine, non manca la tecnologia audio AI di cancellazione del rumore per normalizzare tutte le voci individuali durante le videoconferenze di gruppo.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED è disponibile a partire da 3.299,00 euro sul canale E-shop dell’azienda e presso gli ASUS Gold Store.

Lo scorso settembre, invece, è arrivato in Italia Zenbook Pro 14 Duo OLED.