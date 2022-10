ASUS ZenBook 4 e Huawei Watch GT 3 Pro in offerta su Amazon

Amazon in giornata odierna propone degli sconti molto interessanti su due prodotti d'elettronica. Si tratta dell'ASUS ZenBook 14 e Huawei Watch GT 3 Pro da 46mm, che possono essere acquistati a prezzi molto inferiori rispetto a quelli di listino. Vediamo di cosa si tratta e quali sono gli importi.

Di seguito i dettagli degli sconti:

UX3402ZA#B09R2BP5ST, Notebook in alluminio con Monitor 14" OLED 2,8K Glossy, Intel Core i5, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Grigio blu: 899 Euro (999 Euro) HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46 mm Smartwatch Orologio Uomo, Quadrante in Vetro Zaffiro, Monitoraggio della Salute 24h, Durata Batteria fino a 14 Giorni, 5ATM, GPS, Fluoroelastomero: 275,99 Euro (369 Euro)

Sull'ASUS ZenBook 14 la consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 7 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 10 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Per quanto concerne Huawei Watch GT 3 Pro da 46mm, invece, la consegna senza costi aggiuntivi è prevista per martedì 11 Ottobre. Tuttavia, in questo caso si tratta di un prodotto Amazon Warehouse, il che vuol dire che la disponibilità è limitata ad una sola unità. Viene comunque indicato come in buone condizioni.