ASUS ZenBook con CPU Intel 11gen e molti altri computer portatili ufficiali

In seguito alla presentazione dei processori Tiger Lake e della piattaforma Evo, ASUS ha ufficializzato i suoi primi portatili che usufruiranno delle novità svelate da Intel. Ci sono parecchi modelli, ma sembra che a "prendersi la scena" sia lo ZenBook Flip S.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Engadget, questo convertibile presenta caratteristiche interessanti, dallo schermo OLED con risoluzione 4K fino allo spessore di appena 13,9 mm. Ovviamente, il portatile può essere configurato con dei processori Intel Tiger Lake di undicesima generazione, i protagonisti della giornata del 1 settembre 2020, e rientra tra i prodotti certificati "Intel Evo". La RAM può arrivare a 16GB e si può scegliere un SSD fino a 1TB. Non mancano una porta HDMI, una USB Type-A 3.2 e due porte Thunderbolt 4.

Per quanto riguarda gli altri prodotti, durante la conferenza l'azienda taiwanese ha fatto riferimento alle famiglie di prodotti ZenBook, ExpertBook, ProArt StudioBook e VivoBook. Non tutti i modelli avranno CPU Tiger Lake, ma tra quelli presentati da ASUS in data odierna ce ne sono alcuni che dispongono della certificazione "Intel Evo". Non abbiamo ulteriori informazioni in merito ai prezzi della miriade di modelli presentati dalla società taiwanese, ma in calce alla notizia potete dare un'occhiata a una galleria di immagini relativa ad essi.

Per maggiori informazioni su tutti i modelli annunciati, potete vedere la replica dell'evento di presentazione tramite il player presente qui sopra. Inoltre, potete fare riferimento al sito ufficiale di ASUS.