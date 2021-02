ASUS ZenBook Duo 14 arriva in Italia: si parte da 1799 Euro

ASUS annuncia oggi la disponibilità in Italia del ZenBook Duo 14 (X482), il nuovo computer a due schermi con inclinazione ASUS ScreenPad Plus, touchscreen secondario a tutta larghezza ed un nuovo sistema che mira a migliorare la leggibilità e facilitare il raffreddamento.

Basato sui processori Intel Core di undicesima generazione e della certificazione Intel Evo, Asus ZenBook Duo 14 è dotato di uno schermo touch secondario da 12,6 pollici che si aggiunge a quello principale da 14 pollici. ASUS spiega che questa doppia soluzione è progettata per aumentare la produttività ed offrire una visione immersiva.

ZenBook Duo 14 è anche molto versatile e può essere utilizzato sia per lo studio che per il lavoro, grazie ad uno spessore da 16,9 millimetri ed una batteria a lunga durata.

Il portatile è disponibile in Italia in tre differenti configurazioni, presso l'eShop di ASUS, ma anche su Amazon e negli ASUS Gold Store, oltre che presso i principali negozi d'elettronica. Il prezzo di partenza per la versione base è di 1.799 Euro, ma le diverse configurazioni includono fino a 16GB di RAM, mentre l'opzione con 32GB di RAM sarà disponibile prossimamente sull'eShop di ASUS. In dotazione sono disponibili anche la Stylus Pen e Duo Stand, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata.