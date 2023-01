ASUS Zenbook Duo 14 in offerta su Amazon: laptop con due schermi a 350 euro in meno

Nella mattina odierna abbiamo avuto occasione di trattare uno sconto del 42% su un TV Samsung da 55” lanciato su Amazon Italia. Nel pomeriggio torniamo dunque sullo stesso portale per parlarvi di una offerta imperdibile su ASUS Zenbook Duo 14, interessante laptop con due schermi touchscreen top di gamma.

Questo particolare computer portatile è stato lanciato in Italia nel 2021, spiccando sul resto del segmento per la dotazione di processori Intel Core di undicesima generazione e due schermi rispettivamente da 14 pollici e 12,6 pollici, concepiti per migliorare l’esperienza lato produttività.

Di seguito trovate la voce completa riportata da Amazon sulle sue pagine, assieme al prezzo attuale e a quello di listino.

ASUS Zenbook Duo 14 Notebook Con Doppio Schermo FHD Touch + Asus Pen, Intel Core i7-1195G7, RAM 16GB. 1TB SSD PCIE, scheda grafica NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR6, Windows 11: 1.449 euro (1.799 euro)

Il gigante di Seattle si occupa di vendita e spedizione e garantisce la consegna senza costi aggiuntivi in pochi giorni. Il pagamento può essere completato a rate, ma solamente tramite piano con interessi proposto da Cofidis al momento del check-out. Al momento dell’acquisto verrà poi consegnato un buono sconto di 10 euro su Microsoft 365 Family, suite di produttività di riferimento. Infine, facciamo presente che è possibile aggiungere due o tre anni di protezione aggiuntiva sui danni accidentali spendendo una quota minima pari a 123,39 euro.

