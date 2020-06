ASUS ZenBook Flip 14 con AMD Ryzen 5 ed SSD da 256GB in sconto da Amazon

Dopo il super sconto di Amazon sulle AirPods Pro, quest'oggi la società di Jeff Bezos torna alla carica con un'altra promozione molto interessante su un notebook targato ASUS, della linea ZenBook Flip.

Si tratta dello ZenBook Flip 14, che come suggerisce il nome ha una diagonale da 14 pollici, grazie al monitor FHD Glare Touch. Il prezzo proposto dalla compagnia è di 699 Euro, il 7% in meno rispetto ai 749 Euro di listino: il risparmio è di 50 Euro, con possibilità di pagare a rate con CreditLine di CofiDis.

Il notebook include un display touchscreen con rapporto schermo-corpo del 90%, in grado di offrire una visuale sempre ampia. Inoltre, è ruotabile a 360° per soddisfare tutte le esigenze quotidiane e professionali. A livello tecnico troviamo il processore AMD Ryzen 5-3500U, accompagnato dalla scheda grafica AMD Radeon Vega 8 ed un SSD PCIe da 256 gigabyte, a cui si aggiungono 8 gigabyte di RAM. Come sistema operativo, invece, è ovviamente presente Windows 10.

Amazon gestisce vendita e spedizione, con consegna garantita entro il 29 Giugno 2020 se si ordina nelle prossime ore. E' anche possibile aggiungere la copertura danni accidentali per due anni a 72,99 Euro, mentre McAfee Total Protection 2020 per tre dispositivi può essere acquistata a 15,99 Euro.