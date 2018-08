Asus, il nuovo ZenBook Pro 15 con ScreenPad arriva in Italia

ASUS annuncia la disponibilità sul mercato italiano di ZenBook Pro 15 (UX580), il notebook ad alte prestazioni con ScreenPad che ha fatto il suo debutto sul palcoscenico del Computex 2018. Il piatto forte del dispositivo è senza dubbio lo ScreenPad, un'innovativa tecnologia ASUS che modifica il modo di interagire col PC.

Questo combina in modo estremamente efficiente un touchpad e un touchscreen a colori in alta risoluzione per offrire nuove modalità di interazione intelligente con le app di Windows e con una serie di programmi dedicati denominati App ScreenPad. Le funzioni adattive con strumenti sensibili al contesto migliorano i flussi di lavoro e la produttività: inoltre, ScreenPad è completamente personalizzabile per adattarsi in modo ottimale alle singole esigenze.

Progettato per artisti, designer, programmatori professionisti e per tutti gli amanti delle nuove tecnologie, il nuovo ZenBook Pro 15 UX580 con ScreenPad offre agli sviluppatori l'interessante opportunità di sviluppare nuove App ScreenPad o nuovi modi per interagire con le app Desktop, garantendo agli utenti una gamma infinita di nuove possibilità.

Il nuovo ZenBook Pro 15 sfrutta l'eredità vincente della famiglia ZenBook Pro offrendo prestazioni ai massimi livelli in un formato sottile, leggero ed elegante. Alimentato dai più recenti processori Intel Core di ottava generazione con fino a 16 GB di RAM, grafica separata NVIDIA di livello gaming e le più veloci unità SSD PCIe 3.0 x4, il nuovo ZenBook Pro è progettato per gestire con grande facilità anche le operazioni più complesse. La completa connettività disponibile include il Wi-Fi 802.11ac di classe gigabit, porte USB-C con Thunderbolt 3, USB 3.0 Gen 1 Tipo A e uscita standard HDMI. Inoltre, è disponibile anche con display touchscreen 4K UHD PANTONE Validated da 15 pollici e grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

ZenBook Pro 15 offre il riconoscimento facciale e il supporto integrato per i servizi vocali Amazon Alexa, per mettere a disposizione dell'utente una serie di nuove modalità di interazione intelligente con il notebook. L'utente può effettuare l’accesso con grande facilità usando il proprio volto con Windows Hello e sfruttare il controllo a mani libere con il riconoscimento vocale di Alexa in vari tipi di attività: controllare le previsioni del tempo, ascoltare musica, pianificare appuntamenti e molto altro ancora.

ASUS ZenBook Pro 15 (UX580GE-E2056R) sarà disponibile in Italia nella configurazione top di gamma, con processore Intel Core I9-8950HK e display touch UHD, a partire dal 3 settembre. In anteprima su e-shop ASUS e presso gli ASUS Gold Store, ZenBook Pro 15 sarà in vendita al prezzo suggerito al pubblico di 2.699,00 €, IVA inclusa.