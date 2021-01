ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED ufficiale al CES 2021: c'è anche TUF e altro

Nel corso dell'evento "Be Ahead" tenutosi nel contesto del CES (Consumer Electronics Show), ASUS ha ufficializzato ZenBook Pro Duo 15 OLED e altri prodotti appartenenti alla sua lineup 2021. Tra questi, si possono annoverare i nuovi portatili della gamma TUF Gaming, ZenBook Duo 14, VivoBook S14 e il sistema ASUS Dial per i prodotti ProArt dedicati ai professionisti.

Partendo dal prodotto che più sembra aver catalizzato l'attenzione, ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), soprannominato dallo stesso produttore "il laptop di domani", è un portatile che mira a migliorare ulteriormente l'esperienza utente fornita dal secondo schermo ScreenPad Plus. Quest'ultimo si può inclinare dai 7 ai 9,5 gradi ed è in grado di dare vita a un'esperienza ancora più immersiva rispetto al modello del 2020. L'arrivo di ScreenXpert 2 porta inoltre con sé la possibilità di utilizzare in modo più semplice e rapido le varie operazioni. Questo avviene anche mediante un Centro di controllo rinnovato. I casi d'uso del secondo schermo sono dei più disparati, dal video editing al gaming. A proposito del display, quello principale è un OLED da 15 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), contrast ratio di 1.000.000:1 e copertura dello spazio colore DCI-P3 del 100%. Il display secondario ha risoluzione 4K.

Per il resto, i miglioramenti non sono stati effettuati solamente in termini di display, in quanto sotto alla scocca c'è un sistema di raffreddamento migliorato con un flusso d'aria più elevato del 49% rispetto alla precedente generazione. Inoltre, ASUS ha lavorato molto sullo spessore, portandolo a 16,9 mm. Sotto la scocca fanno inoltre capolino un processore octa-core Intel Core i9 di ultima generazione e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, che garantisce l'accesso a tecnologie come il Ray tracing. Non mancano 32GB di RAM DDR4 e un 1TB di SSD PCIe x 4. Presenti sue porte USB Type-C Thunderbolt e il supporto al Wi-Fi 6 (802.11ax).

ASUS ha inoltre parlato di ZenBook Duo 14 (UX482). Quest'ultimo dispone di un processore Intel Core i7 di undicesima generazione e di una scheda video NVIDIA MX450/Iris Xe. Il display principale ha risoluzione Full HD, così come quello ScreenPad Plus. Non manca il supporto a Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6, mentre la durata stimata della batteria è di 17 ore. ZenBook Duo 14 si va ad aggiungere alla lineup ASUS EVO, che comprende anche ExpertBook B9, ZenBook S, ZenBook Flip/Flip S, ZenBook 14 Ultralight e VivoBook S14.



A proposito di quest'ultimo, VivoBook S14 è un portatile da 14 pollici particolarmente leggero, che monta un processore Intel Core i7 di undicesima generazione con scheda video Intel Xe. Non mancano 16GB di memoria e Intel Optane Memory H10, nonché un SSD PCIe fino a 1TB. Altre caratteristiche del prodotto sono un display con screen-to-body ratio del 90%, porte USB Type-C Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A e USB 2.0, supporto al Wi-Fi 6 e peso di 1,3 Kg.

Oltre a questo, l'azienda taiwanese ha ufficializzato anche prodotti ProArt, che strizzano l'occhio all'ambito professionale. La caratteristica peculiare è l'uso del sistema ASUS Dial, una sorta di "manopola" posta sul retro che consente di gestire svariate funzionalità, audio, zoom e luminosità compresi (non manca il supporto alle feature Surface Dial).

Per il resto, ASUS ha svelato i nuovi prodotti della serie TUF Gaming. La lineup 2021 comprende innanzitutto ASUS TUF Gaming A15 e A17. Questi portatili dispongono di un rinnovato design "tagliente", nonché di un sistema di raffreddamento di nuova generazione. ASUS ha puntato a rendere molto meno rumoroso quest'ultimo, affermando di aver raggiunto valori essenzialmente impercettibili durante le operazioni meno "pesanti".

Sotto la scocca non mancano ovviamente le ultime CPU di AMD e le più recenti schede video di NVIDIA, mentre il display IPS può arrivare a un Full HD a 240 Hz (100% SRGB). Presente il supporto a Wi-Fi 6 e USB 3.2 Gen 1. La batteria è da 90 Wh.

A fianco dei succitati portatili, l'azienda taiwanese ha ufficializzato anche ASUS TUF Dash F15. Quest'ultimo sarà disponibile in due colorazioni: Moonlight White ed Eclipse Gray. ASUS lo ha annunciato come il più sottile e leggero laptop da gaming della gamma TUF. Infatti, il peso è di 2 Kg e lo spessore è di 19,9 mm. Interessante notare come il chassis sia realizzato seguendo lo standard militare MIL-STD-810H. In ogni caso, sotto la scocca ci sono le CPU Intel Core i7 di undicesima generazione e le GPU fino alla RTX 3070 di NVIDIA, nonché 32GB di RAM. Non manca il supporto al Wi-Fi 6. Il display è a 240 Hz/3ms e copre il 100% dello spettro sRGB. L'autonomia stimata è di 16,6 ore e la ricarica avviene mediante USB Type-C.



Per quel che concerne ExpertBook B9, ChromeBook BX9, ASUS BR1100 for education, Chromebook Flip CX5 e ProArt Display PA148CTV, lasciamo l'approfondimento agli utenti interessati, in quanto si tratta di prodotti destinati principalmente al mondo delle aziende e dell'istruzione. Interessante invece dare un'occhiata brevemente al proiettore ZenBeam Latte L1, che è caratterizzato da un design a forma cilindrica, dispone di un altoparlante integrato Harman Kardon da 10 watt e proietta immagini con una luminosità LED equivalente a 300 lumen e può raggiungere diagonali da 40 a 120 pollici.



Nel comunicato ufficiale italiano di ASUS, i prodotti a cui si fa riferimento sono ZenBook Pro Duo 15 OLED, ZenBook Duo 14, VivoBook S14, ExpertBook B9 (B9400 vPro), Chromebook CX9 (CX9400), ASUS BR1100 for education, ChromeBook Flip CX5 (CX5500), ProArt Display PA148CTV, Proiettore ZenBeam Latte L1 e TUF Dash F15. Prezzi e disponibilità per l'Italia verranno comunicati in seguito.

Vi ricordiamo che recentemente ASUS ha svelato anche la nuova lineup di prodotti ROG.