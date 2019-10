ASUS ZenBook Pro Duo, il laptop con due schermi è disponibile in Italia

Dopo l'annuncio risalente a qualche mese fa, ASUS ha annunciato l'arrivo in Italia di ZenBook Pro Duo, il tanto atteso laptop con due schermi che aveva incuriosito il pubblico al momento della presentazione.

ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) monta uno schermo principale touchscreen OLED da 15,6 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e aspect ratio 16:9, un display secondario touchscreen da 14 pollici con risoluzione 4K UHD, un processore Intel Core i7-9750H, una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di VRAM GGDR6, 32GB di RAM DRR4 a 2666 MHz, 1TB PCIe x4 SSD e una batteria da 71Wh. Per il resto, la connettività dispone di una porta Thunderbolt 3 USB-C, due porte USB 3.1 Gen 2 Type-A, una porta HDMI, un jack audio combo e un ingresso per l'alimentazione. Le dimensioni sono pari a 359 x 246 x 24 mm, per un peso di 2,5 kg. Non manca il supporto al Wi-Fi 6 (802.11ax) e al Bluetooth 5.0. L'unica colorazione disponibile è Utopia Blue.

La caratteristica peculiare del prodotto è sicuramente da ricercarsi nel secondo display chiamato ScreenPad Plus, che permette di espandere a dismisura le possibilità, soprattutto in termini di multitasking. ZenBook Pro Duo (UX581) è acquistabile a un prezzo di partenza di 2999 euro sul sito ufficiale di ASUS. Esiste anche un secondo modello meno performante chiamato UX481 (i7-10510U, 16 GB RAM LPDDR3, GeForce MX250, display principale 14 pollici Full HD, ScreenPad Plus da 12,6 pollici Full HD). Quest'ultimo ha un costo di partenza pari a 1699 euro.