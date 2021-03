ASUS ZenDays: ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro in offerta a 200 euro in meno

Risulta già passato un po' di tempo dalle offerte di San Valentino ed è dunque arrivato il momento per ASUS di lanciare una nuova iniziativa promozionale. Infatti, l'azienda taiwanese ha dato il via agli ZenDays, che mettono in sconto gli smartphone ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro.

In particolare, come potete vedere sul portale ufficiale di ASUS, la società propone il primo dispositivo a un prezzo di 499 euro, mentre il secondo si può portare a casa sborsando 599 euro. In parole povere, siamo dinanzi a un possibile risparmio di 200 euro per quel che concerne entrambi i dispositivi. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione, soprattutto per chi stava già tenendo d'occhio questi smartphone da un po' di tempo.

In ogni caso, dal sito Web della società taiwanese apprendiamo che gli ZenDays andranno avanti fino al 14 marzo 2021, salvo esaurimento scorte. Insomma, al momento della pubblicazione di questa notizia, c'è ancora praticamente una settimana per poter usufruire dei succitati sconti, che tra l'altro fanno scendere ZenFone 7 Pro a un prezzo che potrebbe risultare allettante.

Per il resto, se volete approfondire quest'ultimo dispositivo, potete farlo mediante la nostra recensione di ASUS ZenFone 7 Pro (pubblicata a inizio settembre 2020). Ricordiamo che uno degli elementi distintivi del prodotto è rappresentato dalla sua Flip Camera.