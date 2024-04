Asus Zenfone 10: 3 versioni INCREDIBILI a un PREZZO RIDICOLO!

ASUS Zenfone 10 è uno dei prodotti di punta di quest'azienda con sede a Taipei, Taiwan. Specializzata in una pluralità di prodotti: schede madri e video, lettori ottici, palmari, portatili, telefonini, smartphone, computer, accessori per il networking come modem/router e accessori per computer. Qui proponiamo 3 versioni diverse di questo device.

ASUS Zenfone 10 da 512 GB, color verde

Partiamo dalla prima versione, da 512GB di memoria e 16GB di RAM, un display da 5,9 pollici, un incredibile tripla fotocamera 50MP Gimbal, potente processore Snapdragon 8 Gen 2. Ammaliante colore verde.

ASUS Zenfone 10 da 256GB, colore rosso

Veniamo alla seconda versione, con 256GB di memoria e 8GB di RAM. Diplay anche qui da 5,9 pollici, e fotocamera 50MP Gimbal. Processore Snapdragon 8 Gen 2. Fiammante colore rosso.

ASUS Zenfone 10 da 128GB, colore nero

Chiudiamo con un classico colore nero. Memoria da 128 GB, 8GB di RAM, 5,9 pollici, tripla fotocamera da 50MP Gimbal, anche qui processore potente da Snapdragon 8 Gen 2.

