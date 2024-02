ASUS ZenFone 10 in sconto su Amazon: 18% in meno rispetto al prezzo di listino

Nel giorno in cui Unieuro lancia i nuovi sconto solo online, continuano anche su Amazon gli sconti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nella fattispecie, in giornata odierna segnaliamo un'offerta molto interessante su ASUS ZenFone 10 nella variante con 128 gigabyte di memoria interna.

Di seguito i dettagli dello smartphone:

ASUS Zenfone 10, EU Official, Black, 128GB Storage and 8GB RAM, Compact Size 5,9 Inches, 50MP Gimbal Camera, Snapdragon 8 Gen 2: 654,18 Euro (799 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita già per domani 20 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 6 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Amazon nella scheda del prodotto evidenzia e sottolinea che si tratta di un'offerta a tempo, ma non indica alcuna data di scadenza. Per tale motivo, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere della promozione.

Il colosso di Seattle propone anche il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni previste ed indicate direttamente al momento del pagamento.