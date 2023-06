ASUS Zenfone 10, trapelano i render pubblicitari: torna il design compatto

Negli scorsi mesi, dei rumor avevano anticipato che lo Zenfone 10 di ASUS non sarebbe stato uno smartphone "compatto", ma avrebbe anzi effettuato il "salto" verso un design più moderno e, soprattutto, uno schermo più grande. La notizia ha fatto storcere il naso ad alcuni fan di ASUS e dei suoi Zenfone, ma potrebbe essersi rivelata falsa.

Nelle scorse ore, infatti, il leaker Evan Blass, solitamente piuttosto affidabile, ha diffuso su Twitter quelli che sembrano essere i primi render promozionali dello Zenfone 10, che dovrebbero essere utilizzati da ASUS nel corso della campagna marketing dello smartphone. Trovate l'immagine condivisa da Blass, che mostra anche le colorazioni dello Zenfone 10, in calce a questa notizia.

Innanzitutto, i render ci svelano che l'ASUS Zenfone 10 sarà lanciato in cinque colori, ossia Verde, Blu, Rosso, Bianco e Nero. Inoltre, lo smartphone manterrà lo stesso design del predecessore (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione dello Zenfone 9 di ASUS). Il form factor dello smartphone resterà dunque compatto e squadrato, con tanto di schermo piatto da 5,9" e selfie-camera punch-hole in alto a sinistra nello schermo.

Sul lato posteriore del device, invece, vediamo un sistema con due fotocamere ad anello identico a quello dello Zenfone 9: ciò, però, non significa che le lenti resteranno le medesime del predecessore, ovvero una principale Sony IMX766 da 50 MP e un'ultra-grandangolare Sony IMX363 da 12 MP. Completa il pannello fotocamere un flash LED, mentre sul lato destro abbiamo i tasti del volume e di accensione e spegnimento del device.

Non si vede invece il jack da 3,5 mm per le cuffie, che potrebbe essere stato rimosso nella versione di quest'anno dello smartphone. Colpiscono, purtroppo in negativo, i bordi piuttosto pronunciati attorno allo schermo del device, per giunta asimmetrici. Su queste basi, comunque, è improbabile che il prezzo dello Zenfone 10 aumenti, configurando così il telefono come una proposta davvero controcorrente nella fascia media.