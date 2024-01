ASUS Zenfone 11 in arrivo? Sembra pronto di sì, e ci sarà un modello Ultra

È passata solo una settimana dal lancio di ASUS ROG Phone 8 sul mercato globale, ma sembra che il produttore taiwanese sia già pronto a presentare un altro smartphone. O quasi: nelle scorse ore, infatti, uno Zenfone 11 di ASUS è stato certificato da un ente internazionale delle telecomunicazioni, e sembra esserci una grossa novità rispetto agli scorsi modelli.

Partiamo con ciò che sappiamo per certo: i colleghi di GizmoChina hanno infatti scoperto che ASUS Zenfone 11 è stato certificato dalla SDPPI, l'ente di regolazione del mercato delle telecomunicazioni dell'Indonesia e del Sudest asiatico. Lo smartphone ha model number ASUS_AI2401_H: si tratta dello stesso numero di modello presente in un vecchio listing sul database del Bluetooth SIG, che aveva confermato il supporto per il Bluetooth 5.4 per lo smartphone.

La vera novità, a questo giro, è che il nome completo dello smartphone è Zenfone 11 Ultra. Ciò significa che, a questo giro, ASUS pubblicherà almeno due device, ovvero lo Zenfone 11 "base" e lo Zenfone 11 Ultra. Visto il naming adottato dalla compagnia, possiamo anche ipotizzare che tra i due modelli ci sarà anche una variante "Pro" o "Plus", esattamente come avviene per gli smartphone Galaxy di Samsung.

Le differenze tra ASUS Zenfone 11 e Zenfone 11 Ultra dovrebbero essere diverse. La prima dovrebbe stare nelle dimensioni dello schermo, che nel caso di Zenfone 11 dovrebbe mantenersi appena al di sotto dei 6" (uno degli elementi distintivi degli Zenfone, che abbiamo particolarmente apprezzato nella nostra recensione di ASUS Zenfone 10), mentre per Zenfone 11 Ultra dovrebbe superare ampiamente i 6", assestandosi attorno ai 6,2" o ai 6,3".

La seconda differenza dovrebbe invece stare nel SoC, che sul modello base potrebbe non essere lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, ma uno Snapdragon 8 Gen2 o addirittura un chip MediaTek. Anche la dimensione della RAM e - visto il form factor più grande del modello Ultra - della batteria dei due Zenfone dovrebbe variare leggermente.