ASUS Zenfone 11 Ultra dietro l'angolo: trapela la scheda tecnica completa!

L'evento di lancio di ASUS Zenfone 11 Ultra è ormai dietro l'angolo: lo smartphone, infatti, verrà presentato ufficialmente il 14 marzo. Con l'annuncio del dispositivo in rapido avvicinamento, ormai i leaker hanno svelato tutto ciò che c'è da sapere su ASUS Zenfone 11 Ultra: ecco le specifiche del prossimo flagship taiwanese!

Come spiega GizmoChina, ASUS Zenfone 11 Ultra avrà un design molto simile ad ASUS ROG Phone 8, con un grande schermo da 6,78": addio dunque al form factor compatto di ASUS Zenfone 10, che con ogni probabilità verrà ripreso solo dal modello base della linea Zenfone 11 - in uscita, secondo gli esperti di settore, verso fine primavera o inizio estate.

Per la verità, l'unica differenza di design tra Zenfone 11 Ultra e ROG Phone 8 starà nella forma del modulo fotocamera, che nello smartphone in arrivo il 14 marzo sarà squadrato e dirà addio al design più arzigogolato che caratterizzava invece lo smartphone da gaming del colosso di Taiwan. Niente LED e schermi sul pannello posteriore, poi: Zenfone 11 Ultra sarà un telefono più elegante e, soprattutto, più sobrio della controparte da gaming dello stesso produttore.

In termini tecnici, lo schermo di ASUS Zenfone 11 Ultra sarà un display AMOLED FHD+ da 6,78" con tecnologia LTPO e refresh rate fino a 144 Hz. In questo caso, dunque, ci sarà una piccola differenza rispetto al ROG Phone 8, che invece arrivava a 165 Hz. Lo smartphone, inoltre, sarà lanciato in cinque colori, ossia Eternal Black (nero opaco), Skyline Blue (blu petrolio), Misty Gray (grigio chiaro), Verdure Green (verde lime) e Desert Sienna (ocra).

Scendendo al di sotto della scocca, lo smartphone sarà dotato di uno Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm come proprio SoC: la frequenza massima del chip dovrebbe essere di 3,30 GHz, dunque senza alcun overclock di fabbrica. Nei test preliminari eseguiti su GeekBench, lo smartphone arriva a 2.226 punti in Single-Core e a 6.949 punti in Multi-Core. Il device, poi, avrà fino a 16 GB di memoria RAM LPDDR5x e fino a 1 TB di memoria UFS 4.0. La batteria, infine, sarà da 5.500 mAh, con supporto per la ricarica rapida cablata a 65 W e quella rapida a 15 W.

Lato fotocamere, lo Zenfone 11 Ultra sarà dotato di una lente principale Sony IMX890 da 50 MP con OIS, di un ultra-grandangolare da 13 MP e di un teleobiettivo da 32 MP con OIS e con zoom ottico 3x. La selfie-camera, infine, sarà a sua volta da 32 MP.

