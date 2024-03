ASUS Zenfone 11 Ultra, lancio imminente: si svelano anche i prezzi europei

L'evento di lancio di ASUS Zenfone 11 Ultra è vicino: il prossimo smartphone di fascia alta della compagnia taiwanese, infatti, verrà presentato il 14 marzo. Ma quanto costerà ASUS Zenfone 11 Ultra? Un leak delle scorse ore ha svelato il prezzo europeo del device!

Il leak, riportato da GSMArena, arriva dal sito web ceco Huramobil, specializzato nella vendita di smartphone e altri dispositivi hi-tech. I prezzi si rifanno al mercato della Repubblica Ceca, ma dovrebbero essere grossomodo allineati al resto d'Europa, presentando al più qualche leggera differenza a causa del cambio tra Euro e Corone Ceche.



Il modello base di ASUS Zenfone 11 Ultra sarà quello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, e verrà venduto al prezzo di 24.990 Corone, ovvero 986 Euro circa. Il modello high-end dello smartphone, invece, costerà 26.490 Corone, ossia 1.045 Euro circa. I due prezzi, però, sono legati ad una promozione di lancio che andrà dal 14 marzo al 14 aprile: dopo questa data, il modello base costerà 1.000 Corone in più, ossia 40 Euro in più, mentre quello di fascia più alta aumenterà di circa 100 Euro.

Su Huramobil sono poi comparse un paio di nuove immagini di ASUS Zenfone 11 Ultra, che potete vedere a corredo di questa news e che ci spiegano che lo smartphone sarà del tutto simile al ROG Phone 8 di ASUS in termini di design. Nella custodia del device troveremo anche una custodia protettiva per lo smartphone, mentre non ci sarà il blocco dell'alimentatore del dispositivo.



La scheda tecnica di ASUS Zenfone 11 Ultra è stata a sua volta leakata nelle scorse settimane: essa comprende un SoC Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, una RAM da 12 o 16 GB e uno storage fino a 512 GB. Lo schermo sarà invece un pannello AMOLED LTPO da 6,78" con refresh rate fino a 144 Hz. Infine, lato fotocamere lo smartphone sarà dotato di una lente principale da 50 MP, di un ultra-grandangolo da 13 MP e di un teleobiettivo da 32 MP.