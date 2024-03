ASUS Zenfone 11 Ultra ufficiale in Italia: prezzi, promo e specifiche del top di gamma

Purtroppo il nostro primo sample di ASUS Zenfone 11 Ultra ha subìto danni durante il trasporto, pertanto dobbiamo posticipare la pubblicazione della recensione. Tuttavia, approfondiamo l'arrivo sul mercato italiano di questo interessante smartphone top di gamma.

Zenfone 11 Ultra, presentato all'evento ASUS Expand Your Vision del 14 marzo 2024, dispone delle seguenti specifiche tecniche:

Schermo Flexible AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e picchi di luminosità di 2.500 nit;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ;

; Memorie fino a 16GB di RAM LPDDR5X e fino a 512GB di storage UFS 4.0.

Sul retro dello smartphone troverete tre fotocamere da 50MP (obiettivo principale, f/1.9) + 13MP (grandangolare, f/2.2) + 32MP (zoom ottico 3x, teleobiettivo, f/2.4, stabilizzatore ottico dell'immagine); sulla parte anteriore, invece, è installata una fotocamera selfie da 32MP (RGBW).



La durata della batteria è garantita grazie a una capacità di 5.500 mAh, alimentata da una ricarica rapida cablata HyperCharge a 65W e senza fili Qi a 15W. Per quanto concerne la connettività, lo smartphone offre il supporto per reti mobili 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e NFC. Le dimensioni dello Zenfone 11 Ultra sono di 163,8 x 76,8 x 8,9mm, per un peso di 224 grammi.

I colori disponibili per ASUS Zenfone 11 Ultra sono: Skyline Blue, Eternal Black, Misty Grey, e Desert Sand. I prezzi di listino per l'Italia sono di 999 euro per il modello da 12/256GB e 1.099 euro per la versione da 16/512GB. Tuttavia, per il periodo dal 14 marzo al 14 aprile 2024, ASUS lancia una promozione speciale sul suo sito Web (ASUS eShop): uno sconto di 100 euro su entrambi i modelli. Ciò significa che potete acquistare il modello da 12/256GB a 899 euro e quello da 16/512GB a 999 euro.

