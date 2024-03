ASUS Zenfone 11 Ultra sempre più vicino: trapela la scheda tecnica completa

Lo Zenfone 11 Ultra di ASUS è vicino: lo smartphone, infatti, verrà lanciato dall'azienda di Taipei durante un evento che si terrà il 14 marzo. Intanto, come ampiamente prevedibile, le specifiche tecniche dello Zenfone 11 Ultra sono comparse in rete, grazie a una pletora di leak e di certificazioni internazionali.

Dopo aver visto i primi render di ASUS Zenfone 11 Ultra, è ora la comparsa della pagina dello smartphone sul sito web del Wireless Power Consortium a confermare che il top di gamma taiwanese avrà uno schermo piatto, una selfie-camera con design punch-hole, dei bordi di dimensioni ridotte e dei pulsanti di accensione, spegnimento e regolazione del volume sul lato destro. Zenfone 11 Ultra, inoltre, ha model number AI2401_H.

Ovviamente, lo smartphone non va confuso con la versione base di Zenfone 11, che invece dovrebbe arrivare verso metà 2024 e che manterrà il suo form factor compatto, grazie al quale il device si è fatto strada nei cuori di migliaia di fan. Il Wireless Power Consortium, infine, conferma che Zenfone 11 Ultra supporterà la ricarica wireless a 15 W, esattamente come gli ultimi smartphone della stessa compagnia.

Per quanto riguarda la scheda tecnica del device, invece, una serie di leak riportati da GizmoChina ci spiega che Zenfone 11 Ultra avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come suo SoC, insieme a ben 16 GB di RAM LPDDR5x e ad 1 TB di storage UFS 4.0: ovviamente, questa dovrebbe essere la configurazione high-end del dispositivo, perciò possiamo aspettarcene altre dotate, magari, di 12 GB di RAM e di una memoria da 256 o 512 GB. Per quanto riguarda lo schermo, invece, lo Zenfone 11 avrà un display LTPO AMOLED da 144 Hz, con risoluzione FHD+ e diagonale da 6,78".

Lo smartphone, inoltre, avrà un sistema a tre fotocamere con lente principale IMX890 di Sony (da 50 MP), insieme ad una lente ultra-grandangolare da 13 MP e ad un teleobiettivo con zoom 3x da 32 MP. Anche la selfie-camera dovrebbe essere da 32 MP. Inoltre, lo smartphone arriverà con una batteria da 5.500 mAh e con la ricarica rapida cablata da 65 W, insieme al sistema operativo Android 14.