ASUS Zenfone 5 Lite ufficiale in Italia dal 29 marzo a 299 euro

Dopo la presentazione in pompa magna allo scorsodiha finalmente ufficializzato tramite un comunicato stampa l'arrivo in Italia dal prossimo 29 marzo di. Il prezzo è fissato a

La variante Lite di Zenfone 5 monta un display IPS 18:9 da 6 pollici con risoluzione Full HD+ (2160x1080 pixel), 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD) e un processore Qualcomm Snapdragon 630. La batteria è da 3300 mAh con BoostMaster e AI Charging. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo personalizzato con ASUS ZenUI 5.0. Passando al comparto fotografico, troviamo una fotocamera anteriore con sensore Sony IMX376 da 20MP (apertura f/2.0). La fotocamera anteriore è da 16MP (f/2.2). Non mancano ovviamente anche tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone. Le colorazioni disponibili sono Midnight Black e Moonlight White.

Zenfone 5 Lite sarà acquistabile in Italia dal prossimo 29 marzo al prezzo di 299 euro. Per farvi un'idea sullo smartphone in questione potete consultare la nostra anteprima direttamente da Barcellona, in attesa della recensione.

Durante la conferenza ASUS, che si è tenuta a partire dalle 19:30 del 27 febbraio 2017 nella splendida cornice dell'Italian Pavilion nel contesto del Mobile World Congress, sono state presentate anche la "variante base" di Zenfone 5, quella "Max" e quella "Z".