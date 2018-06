ASUS Zenfone 5 sbarca nei punti vendita MediaWorld dal 21 giugno

ASUS annuncia di aver raggiunto un accordo con Mediamarket, società che controlla il marchio MediaWorld, per la distribuzione di ZenFone 5, il primo smartphone ASUS in grado di amplificare i sensi grazie alla potenza dell’Intelligenza Artificiale (AI).

Fin ad oggi acquistabile esclusivamente su e-shop ASUS e presso gli ASUS Gold Store, dal 21 giugno gli utenti potranno acquistare Zenfone 5 anche nei punti vendita MediaWorld e all’interno dello store online. L’ampliamento dei canali di distribuzione rappresenta una forte risposta alle numerose richieste pervenute dalla community e permetterà agli utenti la massima libertà di scelta d’acquisto.

Disponibile nelle colorazioni Midnight Blue e Meteor Silver, Zenfone 5 è l’innovativo smartphone ASUS che sfrutta la potenza dell’Intelligenza Artificiale (AI) per un’esperienza d’uso ancora più semplice. La recente tecnologia Qualcomm Snapdragon 636 Mobile Platform, insieme a 4GB di RAM e 64GB di ROM, assicura prestazioni fluide e reattive, senza dimenticare l’importanza dell’efficienza energetica. ZenFone 5 possiede un display da 6.2″ all-screen con cornice ultrasottile racchiuso in uno chassis di dimensioni ridotte, paragonabili a quelle di un comune device da 5.5″, avendo un rapporto display-corpo pari al 90%. Inoltre, la doppia fotocamera posteriore, la prima da 12MP con sensore flagship Sony IMX363 e la seconda grandangolare da 120°, potenziate dalle funzionalità AI Scene Detection, Real-time Portrait, AI Photo Learning e Real-time Beautification, consentono di dare spazio alla creatività e avere il miglior risultato possibile in base al soggetto che si sta inquadrando.