ASUS Zenfone 5 è acquistabile su Gearbest: ecco la promozione

Dopo essere stato presentato allo scorso Mobile World Congress di Barcellona, ASUS Zenfone 5 è ora ufficialmente in vendita sul suolo cinese. Nonostante questo, il noto shop online Gearbest ha iniziato a venderlo in esclusiva temporale anche agli appassionati italiani, ovviamente con spedizione dalla Cina.

Il prezzo iniziale di ASUS Zenfone 5 è 479 dollari (circa 390 euro), ma Gearbest ha attivato una promozione, attiva fino al 23 aprile e salvo esaurimento scorte, che consente di portarsi a casa lo smartphone al costo di 449,99 dollari (circa 369 euro). La spedizione per l'Italia è gratuita (Priority Line) e le colorazioni disponibili sono black e silver. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito dedicato alla promozione.

ZenFone 5 sfoggia uno schermo S-IPS LCD da 6,2 pollici all-screen con risoluzione 2246x1080 pixel e notch in stile iPhone X. Il rapporto screen-to-body è del 90%, il che si traduce in cornici estremamente sottili. Lo smartphone monta una CPU Qualcomm Snapdragon 636, accompagnata da 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage interno. Degno di nota il comparto fotografico, che sfoggia una doppia fotocamera posteriore da 12MP+8MP. La fotocamera frontale è da 8MP, mentre la batteria è da 3300 mAh.

L'arrivo in Italia di ASUS Zenfone 5 non dovrebbe essere molto lontano, ma se non riuscite proprio ad aspettare, questa potrebbe essere la vostra occasione.