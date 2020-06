ASUS ZenFone 6 da 64GB torna in offerta su Unieuro: sconto di 100 Euro

Torna nuovamente in sconto da Unieuro l'ASUS ZenFone 6, lo smartphone della società cinese con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria. La catena di distribuzione propone un'offerta che consente di risparmiare 100 Euro rispetto al prezzo di listino.

ASUS ZenFone 6 infatti è disponibile a 399 Euro, appunto 100 Euro in meno se si confronta ai 499 Euro di listino, per un risparmio del 20%.

Il dispositivo include uno schermo da 6,4 pollici con 600nits di luminosità ed una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, a cui si aggiunge il rivestimento Gorilla Glass 6. Sotto la scocca invece è presente il processore Qualcomm Snapdragon 855, accompagnato dalla GPU Areno 640 e 6 gigabyte di RAM. La batteria invece è da 5000 mAh ed offre, almeno a giudicare dai numeri ufficiali diffusi dal produttore, fino a 2 giorni di utilizzo non stop, 33 giorni in standby 4G e 33,3 ore di conversazione in 3G. Garantito anche il supporto Quick Charge 4.0. La fotocamera è invece da 48 megapixel, accompagnata da un sensore grandangolare da 13 megapixel e può essere utilizzata sia sulla scocca posteriore che per i selfie attraverso il sistema Flip Camera.

Unieuro garantisce anche la consegna a casa ed il ritiro in negozio gratuito.