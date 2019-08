Asus ZenFone 6 Edition 30 arriva in Italia a 799 Euro

ASUS annuncia la disponibilità sul mercato italiano di ZenFone 6 Edition 30, l’edizione limitata del nuovo smartphone top di gamma creata per celebrare il 30° anniversario di ASUS, che ricorre quest’anno.

Si tratta di una vera e propria edizione premium dello ZenFone 6 che garantisce performance superiori e un design esclusivo, insieme all’innovativa Flip Camera.

Nell’esclusiva e unica colorazione Matte Black, ASUS ZenFone 6 Edition 30 (ZS630KL) è disponibile da oggi, in esclusiva assoluta su ASUS eShop, ad un prezzo consigliato al pubblico di 799,00€, IVA inclusa. Tutti coloro che lo acquisteranno entro il 6 settembre, riceveranno in bundle gratuitamente i nuovi ear-buds ASUS Zen Ear BT (disponibili anche successivamente al costo di 99,99€, IVA inclusa).

Come dicevamo poco sopra, si tratta di una limited edition da 3000 pezzi in tutto il mondo, ed include vantaggi VIP e garanzia esclusiva di 30 mesi con ZenFone sostitutivo durante la riparazione in caso di rottura.

Asus ZenFone 6 è basato sul processore Qualcomm Snapdragon 855 con RAM da 12GB, 512GB di memoria interna e batteria da 5.000 mAh.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo un modulo motorizzato in grado di ruotare fino a 180° che consente di utilizzare la fotocamera principale con sensore Sony IMX586 da 48mp e la secondaria da 13 megapixel.