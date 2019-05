ASUS Zenfone 6 Edition 30 ufficiale: 12GB di RAM e 512GB di ROM

Il giorno d'apertura del Computex quest'anno coincide anche con il trentesimo compleanno di ASUS. Ovviamente, la società taiwanese non poteva far passare inosservato l'evento e ha quindi deciso di annunciare la variante Edition 30 del suo ultimo flagship Zenfone 6. Quest'ultima dispone di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Si tratta tuttavia di un'edizione limitata, che verrà venduta solamente in 3000 pezzi. Coloro che riusciranno a mettere le mani su ASUS Zenfone 6 Edition 30 avranno anche a disposizione il servizio VIP offerto dell'azienda, che include, tra le altre cose, 30 mesi di garanzia. Inoltre, la backcover dello smartphone è stata rivista per rendere il prodotto ancora più "premium".

Confermate ovviamente tutte le altre specifiche già viste con la variante base di Zenfone 6. Infatti, il modello Edition 30 monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855, affiancato da una GPU Adreno 640. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione ZenUI 6, mentre le dimensioni sono pari a 159,1 x 75,44 x 9,2 mm, per un peso di 190 grammi.

Il display è un IPS NanoEdge da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+, aspect ratio 19,5:9 e fotocamera ribaltabile da 48MP (Sony IMX586, f/1.79) + 13MP. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE alla porta USB Type-C passando per l'NFC e per il jack audio per le cuffie. La batteria è invece da ben 5000 mAh e supporta la ricarica rapida Quick Charge 4.0.

Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda prezzi e disponibilità.