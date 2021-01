Asus Zenfone 6 riceve finalmente Android 11 anche in Europa

Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, è finalmente arrivato il momento del rollout globale di Android 11 per Asus Zenfone 6. Per Asus, abbandonare la pesante interfaccia proprietaria ZenUI in favore di un'esperienza più vicina ad Android stock si è rivelata una strategia vincente in termini di rapidità di rilascio degli aggiornamenti.

La nuova interfaccia ZenUI è stata infatti enormemente ridimensionata. Il nuovo firmware, che è stato rilasciato pochi giorni fa in anteprima a Taiwan, ha raggiunto finalmente il mercato globale ed europeo, portando i dispositivi in questione alla versione build 18.0610.2011.107, con prefisso WW per la versione global e UE per la versione nostrana.

Il nuovo aggiornamento porta quindi Android 11 sul primo device Asus, introducendo tutte le feature annunciate da Google, tra cui la concessione delle autorizzazioni una tantum, la cronologia delle notifiche, l'aggiornamento dei pacchetti di sicurezza e le notifiche flottanti, o bubble-chat.

Di seguito il changelog ufficiale:

Aggiorna il sistema ad Android 11 ;

; Rimuozione di Ascolto Privato, ZenUI Help e la modalità a una mano;

La funzione Power Master è integrata nelle impostazioni della batteria;

Rimozione del motore di scansione Avast;

Rimozione dal launcher di Smart Group, Allineamento Icone e Icon Pack;

Integrazione della nuova interfaccia ZenUI;

Miglioramento del pannello di Impostazioni Rapide;

L'opzione di download e installazione automatici sotto reti WiFi per gli aggiornamenti di sistema è attivata per impostazione predefinita;

Supporto alle gesture per launcher di terze parti;

Asus ricorda agli utenti di effettuare un backup di sistema prima di procedere con l'installazione e comunica che verrà concessa la possibilità di effettuare il downgrade ad Android 10, possibilità che però comporterà la cancellazione di tutti i dati dal dispositivo.

Ricordiamo che, per quanto siano già stati rilasciati i modelli di settima generazione, Android 11 al momento è disponibile solo per questo device. Ma lo sapevate che Asus Zenfone 6 è stato uno dei migliori cameraphone del 2019?