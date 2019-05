Asus Zenfone 6 è ufficiale, con fotocamera ribaltabile e batteria da 5.000 mAh

A pochi giorni di distanza dalla presentazione di OnePlus 7 Pro, Asus ha presentato il nuovo smartphone top di gamma, il nuovo Zenfone 6 che rispetto alla concorrenza presenta un approccio differente, soprattutto a livello di prezzi.

Il dispositivo infatti sarà disponibile per l'acquisto negli Stati Uniti ed Europa a partire da soli 499 Dollari, un prezzo significativamente inferiore rispetto alla concorrenza.

Dotato di display LCD da 6,4 pollici edge-to-edge con copertura Gorilla Glass 6 ed aspect ratio di 19.5:9, lo smartphone presenta un rapporto screen-to-body del 92%, il che vuol dire che le cornici sono estremamente sottili. Per fare un confronto, il Galaxy S10+ di Samsung ha un rapporto dell'88,9%.

Sotto la scocca troviamo il nuovo processore top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 855, ma l'aspetto più interessante è senza dubbio rappresentato dalla batteria da ben 5.000 mAh. Il nuovo ZenFone ha anche un jack per le cuffie, che rappresenta un plus importante se si conta che la maggior parte dei top di gamma lo hanno definitivamente mandato in pensione.

Degno di nota anche il comparto fotografico, che è caratterizzato da un modulo ribaltabile presente sul retro e che include due telecamere. Quando richiesto, è in grado di ruotare di 180 gradi e consente di utilizzare le fotocamere posteriori come frontali. Secondo Asus, questo modulo motorizzato è stato testato per 100.000 apertura e chiusure, equivalenti a 28 flip al giorno per 5 anni, ed include una vasta gamma di sensori che bloccano le rotazioni se lo smartphone è collocato all'interno di una tasca o di una borsa. E' anche stato implementato un sistema di protezione che farà chiudere in automatico il modulo in caso di caduta accidentale.

A livello tecnico, è presente un sensore principale da 48 megapixel ed una fotocamera secondaria da 13 megapixel, abbinata ad un obiettivo grandangolare. A livello software è anche presente il supporto all'opzione per scattare foto a risoluzione di 48 megapixel, ma questo disabilita la funzione HDR+. La fotocamera supporta anche la registrazione video 4K a 60fps, con stabilizzazione dell'immagine elettronica. Supportati anche i video Full HD in slow motion a 240fps e 120fps, come lo slow-mo HD a 480fps. Asus ha anche introdotto una Super Night Mode che dovrebbe migliorare drasticamente gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

Il processore Snapdragon 855 è accompagnato da 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna nella versione standard, ma saranno disponibili anche varianti con 128 gigabyte e 256GB di storage ed 8 gigabyte di RAM. ZenFone 6 supporta comunque anche le schede microSD fino a 2 terabyte.

I prezzi europei sono di 499 Euro per la versione 6/64GB, e 559/599 Euro per le configurazioni 6/128GB ed 8/256GB.