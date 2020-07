ASUS ZenFone 7 e 7 Pro arriveranno con chip Snapdragon 865 e 865+

ASUS ROG Phone 3 non è l’unico smartphone di casa Asus in arrivo sul mercato. Secondo diversi tipsters online l’azienda taiwanese sta pensando anche a dei nuovi ZenFone, ovvero i modelli 7 e 7 Pro. Tra le varie informazioni trapelate nel web non si parla ancora del design e di possibili render, ma lato hardware ci sono dati interessanti.

Il prossimo top di gamma ASUS potrebbe arrivare sul mercato con i chip Qualcomm Snapdragon 865 e 865+, rispettivamente per la versione base e quella Pro. Cercando nel codice sorgente del kernel di ASUS ZF, nome in codice per il presunto ZenFone, infatti non solo ci si è trovati di fronte a due possibili modelli ma anche a dettagli ulteriori riguardo i chipset in dotazione.

Il chip Snapdragon 865 tra l’altro sarà il cuore pulsante anche del già noto e atteso ASUS ROG Phone 3 che verrà annunciato il 22 luglio 2020 alle 17:00 italiane. A quanto pare l’azienda considera questa scelta la migliore per accertarsi alte prestazioni nei suoi dispositivi mobili, compreso lo ZenFone 7. Nello specifico, Snapdragon 865+ è in grado di offrire il 10% in più delle prestazioni del fratello non potenziato, con una frequenza di 3.09 GHz rispetto ai 2.84 GHz di quest’ultimo.

Al momento però non ci sono molte altre informazioni, dunque non ci resta che attendere conferme da Asus o altri documenti e benchmark ufficiali.