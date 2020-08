ASUS ZenFone 7, la nuova serie verrà lanciata ufficialmente il 26 agosto

Dopo il lancio di ASUS ROG Phone 3, smartphone da gaming giunto sul mercato a luglio e da noi recensito come il miglior smartphone da gaming, ora l’azienda taiwanese è pronta a rivelare al pubblico tramite un apposito live stream su YouTube la nuova serie ZenFone 7, attesa ufficialmente per il 26 agosto 2020.

L’annuncio arriva un po’ con sorpresa: ASUS sarebbe infatti riuscita a mantenere un velo di riservatezza tale da far trapelare pochissime informazioni online nei mesi precedenti. Prima di oggi, infatti, si è parlato soltanto della possibile presenza dei chip Qualcomm Snapdragon 865 e 865+ rispettivamente per ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro; ci sarebbero però altri rumor riguardanti un display da 6.7 pollici, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e 512GB di spazio d'archiviazione, dati emersi in seguito alla pubblicazione delle certificazioni della National Communications Commission taiwanese e di TUV Rheinland Japan.

I vari tipster del settore non si sono però pronunciati molto su questa nuova serie, rendendo ASUS ZenFone 7 uno smartphone decisamente atteso e in grado di incuriosire i fan del marchio e non solo, soprattutto per quanto concerne l'aspetto estetico. Non ci resta che aspettare la fatidica data del 26 agosto per conoscerlo ufficialmente.