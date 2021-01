ASUS ZenFone 7 è in offerta a 200 euro in meno del solito

Dopo aver trattato l'offerta relativa a Xiaomi Mi LED TV 4S, torniamo a trattare promozioni in campo tecnologico. Questa volta ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili, in quanto il prodotto al centro dello sconto è lo smartphone ASUS ZenFone 7.

La promozione è stata lanciata direttamente da ASUS mediante il suo sito ufficiale e coinvolge le colorazioni Nero e Bianco del dispositivo. Il prezzo è fissato a 499 euro, ovvero 200 euro in meno rispetto al solito (il prezzo precedente era di 699 euro). Vi ricordiamo che lo smartphone monta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non è chiaro per quanto rimarrà attiva questa promozione, quindi se siete interessati potrebbe interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale dell'azienda. In ogni caso, vi ricordiamo che il dispositivo è arrivato in Italia a settembre 2020.

Per il resto, abbiamo notato che è in offerta anche ASUS ZenFone 7 Pro, dispositivo che abbiamo trattato a più riprese su queste pagine (anche dopo la recensione). In questo caso, la società propone il dispositivo a 699 euro, ovvero 100 euro in meno rispetto ai soliti 799 euro. Insomma, ASUS ha dato il via a diverse offerte relative alla gamma di smartphone ASUS ZenFone 7.

Se volete approfondire le caratteristiche tecniche dei due smartphone citati, potete dare un'occhiata alla notizia di presentazione.