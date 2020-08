ASUS ZenFone 7, ecco le prime foto live: avrà una tripla flip camera

Dopo gli ultimi dettagli sulle specifiche tecniche di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro trapelati online grazie a un negozio europeo, ora è un utente del social cinese Weibo a mostrare con delle foto inedite come sarà il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda taiwanese ASUS.

ASUS è riuscita a mantenere la nuova serie ZenFone 7 un mistero fino all’annuncio della presentazione ufficiale del 26 agosto; ora i tipster del settore hanno iniziato a osservare con maggiore attenzione e rivelare ogni dettaglio su questi smartphone.

Le ultime immagini trapelate online, di cui una presente in fondo all'articolo, ci mostrano un ASUS ZenFone 7 dal design simile al predecessore ZenFone 6, ma con una flip camera con tre sensori anziché due. Secondo alcuni leak i sensori saranno un Sony IMX686 da 64 MP principale, accompagnato da una camera ultragrandangolare da 12 MP e un terzo sensore ToF. Non si sa se le caratteristiche tecniche del comparto fotocamera saranno le stesse per la variante Pro.

Il retro dello smartphone sembra essere fatto in vetro e ha la scritta del brand verticale; in una delle foto compare anche un caricatore con cavo USB Type-C, ma in nessuna di esse si vede la parte anteriore del dispositivo.

Per quanto concerne il resto della scheda tecnica, si era già parlato in precedenza di uno schermo LCD FHD+ da 6.4 pollici con refresh rate di 60 Hz, chip Qualcomm Snapdragon 865 e 865+ rispettivamente per ZenFone 7 e 7 Pro, e batteria da 5.000 mAh.