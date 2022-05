ASUS ZenFone 7 riceve versione stabile di Android 12, anche in Italia

Quella odierna è una grande giornata di aggiornamenti per diversi smartphone ammiraglia dei vari produttori principali: dopo avervi confermato l’arrivo di Android 12 su OnePlus Nord, sebbene per ora non sia ancora giunto in Italia, rimanendo in Asia vi confermiamo l’aggiornamento ad Android 12 per ASUS ZenFone 7 e 7 Pro.

Il major update per i due smartphone usciti nell’agosto 2020 nel Belpaese è stato annunciato dalla stessa azienda tramite il forum ufficiale ZenTalk, dove gli amministratori hanno pubblicato un post completamente dedicato all’aggiornamento. Scendendo nel dettaglio, si parla della versione 31.0210.0210.250 per ZenFone 7 Pro (ZS671KS) e ZenFone 7 (ZS670KS), distribuita a partire da oggi, lunedì 16 maggio 2022, apparentemente in tutto il mondo.

Le novità principali restano le stesse viste con ogni update all’ultima versione del robottino verde: impostazioni ottimizzate, nuovo assortimento di funzionalità per la privacy e la possibilità di utilizzare la posizione approssimativa e controllare l'accesso al microfono. Esclusive ai due ZenFone 7 sono le modifiche ad alcune app stock come Contatti, Telefono, File Manager, Calcolatrice e Galleria, oltre alla sostituzione di ASUS Safeguard con l'SOS di emergenza di serie.

Il firmware in questione verrà distribuito in scaglioni a livello internazionale; quindi, dovrete solo aspettare qualche giorno prima di ricevere la notifica Over The Air. In alternativa, potrete controllare manualmente l’aggiornamento seguendo il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema.

Nel dicembre 2021, invece, ASUS ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip hanno ottenuto Android 12.