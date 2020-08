ASUS ZenFone 7 e Zenfone 7 Pro ufficiali in Italia: scheda tecnica e video unboxing

Nella giornata odierna si è tenuta la presentazione ufficiale di ASUS ZenFone 7 e ora possiamo confermarvi l'arrivo di questa gamma di dispositivi in Italia. Più precisamente, sul mercato nostrano approderanno ASUS ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro.

Non abbiamo informazioni per quanto riguarda prezzo e disponibilità relativi all'Italia, ma l'azienda taiwanese ha affermato che questi dettagli verranno comunicati successivamente. In ogni caso, abbiamo già tra le nostre mani ASUS ZenFone 7 Pro e possiamo quindi pubblicare delle foto per mostrarvi nel dettaglio lo smartphone. Trovate le immagini a corredo della notizia.

Per quanto riguarda, invece, la scheda tecnica di ASUS ZenFone 7, troviamo un display AMOLED NanoEdge da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, screen-to-body ratio del 92%, aspect ratio 20:9, refresh rate di 90 Hz, supporto all'HDR10+, tempo di risposta di 1ms, luminosità massima di 700 nit e touch sampling rate di 200 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus operante alla frequenza massima di 2,84 GHz, una GPU Adreno 650, 6/8GB di RAM LPDDR5, 128GB di memoria interna UFS 3.1 (espandibile tramite microSD fino a 2TB), una tripla Flip Camera da 64MP (Sony IMX686, f/1.8, niente OIS) + 12MP (Sony IMX363, ultra-wide, 113 gradi, macro fino a 4 cm) + teleobiettivo (zoom ottico 3x) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 30W. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 165,08 x 77,28 x 9,6 mm, per un peso di 230 grammi. Le colorazioni sono due: Aurora Black e Pastel White. Non mancano 5G, triplo slot (due SIM + microSD), Android 10 con personalizzazione ZenUI 7, NFC, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6. Il sensore di impronte digitali è posto lateralmente. Si possono registrare video fino a 8K/30fps. Da non sottovalutare anche la presenza di tre microfoni con ASUS Noise Reduction Technology.

Passando alla variante Pro di ZenFone 7, le principali divergenze con il modello "standard" sono da ricercarsi nel processore, che qui rimane uno Snapdragon 865 Plus ma "potenziato" fino a 3,1 GHz, negli 8GB di RAM LPDDR5 e nei 256GB di memoria UFS 3.1. Per il resto, il sensore principale della fotocamera "rotante" dispone dell'OIS e non ci sono altre particolari differenze tra i due modelli. Vi ricordiamo che la fotocamera "rotante" può fare sia da anteriore che posteriore. Inoltre, essa consente di avere un display con design pressoché "all-screen". In apertura trovate anche il nostro video unboxing.