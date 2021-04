ASUS ZenFone 8 avrà un modello Mini: i primi dettagli sullo smartphone compatto

Gli amanti degli smartphone dal formato compatto potranno sorridere: dato che Sony Xperia Ace 2 non arriverà in Europa, sebbene il suo lancio fosse ben sperato da molti utenti del Belpaese e occidentali, ora è il momento di spostare lo sguardo su ASUS ZenFone 8 Mini, nuovo telefono dalle dimensioni ridotte atteso dai tipster.

Nelle ultime ore in particolare, questi ultimi hanno parlato molto dei primi benchmark apparsi su Geekbench del modello ASUS_I006D con caratteristiche top di gamma: dai dati diffusi sul database, infatti, si deduce che questo smartphone ASUS in particolare giungerà sul mercato dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 888 dal nome in codice “lahaina”, già visto in tante altre occasioni, mentre lato RAM dovrebbero figurare tra gli 8 e i 16 GB e, infine, il sistema operativo sarà l’ormai stabilissimo Android 11.

Altri dettagli sulla scheda tecnica giungono invece da siti come TechRadar, dove si parla per ora di un display OLED FHD+ da 5,92 pollici con refresh rate di 120 Hz, accompagnato da doppia fotocamera posteriore (Sony IMX686 principale da 64 megapixel + sensore Sony IMX663) e 128GB di memoria interna per il modello base. Mancano informazioni su design e batteria e, come da nostra prassi, consigliamo di prendere tutte queste indiscrezioni con le pinze.

Se dovesse effettivamente giungere sul mercato, ASUS ZenFone 8 Mini potrebbe proporsi come l’alternativa vincente all’iPhone 12 mini visto nell’ultimo anno e, contro le previsioni degli analisti e di Apple stessa, non proprio di successo. Il trend dello smartphone compatto sembra però essere tornato in voga tra i grandi nomi del settore, quindi sarà interessante tenere d’occhio come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.

Ritornando a Sony, di recente la casa giapponese ha presentato gli smartphone Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III e Xperia 10 III.