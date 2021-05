ASUS ZenFone 8 Mini sta per arrivare: trapelano scheda tecnica e render, che sorprese!

ASUS ZenFone 8 Mini è da diverse settimane protagonista delle indiscrezioni di mercato di numerosi tipster, questo perché si tratta di uno degli smartphone Android compatti più promettenti degli ultimi anni. Dopo le conferme del suo arrivo sul mercato, ora si discute ampiamente delle specifiche tecniche e del possibile design.

In attesa della presentazione ufficiale del 12 maggio, infatti, leakster come Mukul Sharma sono andati a caccia di ogni informazione possibile riguardo la gamma ZenFone 8. Nello specifico, il modello Mini è risultato particolarmente d’interesse agli occhi degli appassionati, i quali sono entrati in possesso di dati approfonditi riguardo la scheda tecnica.

Scendendo nel dettaglio, ZenFone 8 Mini potrebbe presentare uno schermo Samsung E4 AMOLED da 5,9 pollici con una risoluzione Full HD+ (presumibilmente 2.400 x 1.080 pixel), frequenza di aggiornamento di 120Hz e scanner di impronte digitali sotto il pannello. Inoltre, non dovrebbe mancare pure la soluzione Corning Gorilla Glass Victus per proteggerlo. Passando alle dimensioni dello smartphone, al momento si parla di 148 x 68,5 x 8,9 mm per un peso di solo 169 grammi, sorprendente considerato che dispone di un corpo più piccolo.

Sotto la scocca troviamo poi il SoC top di gamma Qualcomm Snapdragon 888, uno dei migliori chipset sul mercato in questo momento, assieme a un massimo di 16 GB di RAM e 256 GB di memoria flash UFS 3.1, il tutto sostenuto da una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 30 W tramite porta USB-C. Insomma, specifiche niente male se si considerano gli standard odierni.

Per quanto concerne il comparto fotocamera, ASUS ZenFone 8 Mini dovrebbe giungere fornito con una fotocamera principale Sony IMX686 da 64 megapixel, secondaria ultrawide da 12MP e terzo sensore macro. Non ci sarà però il meccanismo flip-camera, restando su una soluzione più standardizzata che potete vedere anche in calce all’articolo nei render forniti dai colleghi di 91Mobiles. In ogni caso, la fotocamera frontale avrà il supporto EIS e sarà in grado di registrare video 4K al rallentatore a 120 fotogrammi al secondo.

Tra le specifiche tecniche troviamo poi il supporto a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, altoparlanti stereo e radio FM. Non mancheranno pure un jack per cuffie da 3,5 mm con supporto per Hi-Fi Audio, un motore a vibrazione lineare per migliorare l'esperienza di gioco, tre microfoni e il supporto all’audio OZO. Sembra essere assente, infine, uno slot per schede microSD.

Tutto sommato potrebbe essere il competitor ideale per l’iPhone 12 mini proposto da Apple. Riuscirà a catturare l’utenza spodestando il rivale? Staremo a vedere cosa ci dirà il tempo.