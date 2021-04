ASUS ZenFone 8 Mini arriverà davvero: modello compatto confermato da un invito all'evento

ASUS ZenFone 8 Mini potrebbe davvero giungere sul mercato proponendo all’utenza un’alternativa interessante agli altri smartphone top di gamma dalle dimensioni ritenute da qualcuno eccessive. Se una settimana fa abbiamo parlato dei possibilidettagli tecnici, ora online sono apparse le prime foto degli inviti all’evento di presentazione.

A pubblicarle sono stati i colleghi di Phone Arena, i quali avrebbero ricevuto un invito ufficiale da ASUS stessa all’evento online di presentazione della gamma ammiraglia ZenFone 8. La fatidica data è quella del 12 maggio 2021, ma ciò che ci interessa davvero è il contenuto della busta di invito: un foglio che dice “grandi dimensioni” e un altro piccolo pannello trasparente che, una volta posto sopra, permette di ottenere “Grandi prestazioni, dimensioni compatte”.

È piuttosto chiaro, dunque, che in tale occasione ASUS con ogni probabilità presenterà il tanto desiderato smartphone compatto dotato di Android, futuro possibile competitor della variante mini dell’iPhone. C’è però un dettaglio importante, ovvero il foglio di plastica trasparente è dipinto sui bordi per assomigliare a tutti gli effetti a un telefono: se misurato, si parla di 148 x 69 mm, ovvero dimensioni veramente ridotte per un dispositivo mobile considerato il trend attuale. La curiosità non manca, quindi non ci resta che attendere l’evento di presentazione per sapere tutto su ZenFone 8 Mini e sul resto della serie firmata ASUS.

