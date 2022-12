ASUS ZenFone 8 a un ottimo prezzo da Unieuro, 30% in meno fino 1 gennaio

Nel contesto delle Offerte Solo Online di Capodanno disponibili da Unieuro si possono trovare diversi smartphone di fascia medio-alta a prezzi competitivi: tra questi, spicca in particolar modo l’ASUS ZenFone 8 al 30% in meno, modello lanciato nel 2021 ma che, ancora oggi, è capace di soddisfare le esigenze quotidiane di chiunque.

Lo smartphone in questione è noto tra gli appassionati per il suo display, più compatto rispetto alla concorrenza: si tratta, infatti, di un pannello AMOLED da 5,92 pollici con risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel, quindi Full HD+, e dalla frequenza di aggiornamento pari a un massimo di 120Hz. Il notch punch-hole di cui è dotato ospita una lente anteriore da 12 megapixel, accompagnata posteriormente da due sensori rispettivamente da 64 MP e 12 MP. Sotto la scocca si trovano, infine, la batteria da 4.000 mAh e il chipset Qualcomm Snapdragon 888, oltre a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per il modello venduto da Unieuro.

Presso la catena di distribuzione italiana il prezzo fissato di listino è pari a 699 euro ma, fino al 1° gennaio 2023, risulterà abbassato a 489 euro in occasione del volantino citato in apertura. Il pagamento può essere completato in tre rate senza interessi grazie a Klarna e PayPal, mentre la consegna a domicilio è gratuita e richiede l’attesa di almeno tre giorni.

Facciamo notare infine che questa offerta è la migliore ora attiva in Italia per ASUS ZenFone 8, seguita solamente da Monclick che rivende lo stesso identico modello a 90 centesimi di euro in più.

