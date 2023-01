ASUS Zenfone 8 riceve Android 13: in arrivo anche in Italia

È passato poco più di un anno dal lancio di Android 12 su ASUS Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip, e finalmente la versione successiva del robottino verde sta arrivando. Proprio nelle ultime ore, infatti, i due smartphone ASUS Zenfone 8 stanno ricevendo Android 13 con la prima fase di rollout e la pubblicazione dei file di installazione.

La conferma della distribuzione internazionale arriva direttamente dalla società taiwanese che, pochi giorni addietro, ha rilasciato sul sito ufficiale – per la precisione nelle pagine del supporto tecnico per ASUS Zenfone 8 – il software completo WW-33.0210.0210.210 compatibile con i device rilasciati in tutto il mondo, compreso il Vecchio Continente.

L’aggiornamento Over The Air sta arrivando in queste giornate con tutte le novità del caso, tra cui app di sistema rinnovate, patch di sicurezza di gennaio 2023, impostazioni rapide introdotte dalla Grande G su Android 13 e altre feature inedite implementate dalla Grande G. Inoltre, non mancano novità specifiche offerte da ASUS come l’impostazione delle modalità di sistema tra “Performance elevate”, “Dinamico”, “Durevole” e “Ultra durevole”.

Il software ha un peso di 3,2 GB; pertanto, l’aggiornamento potrebbe richiedere un po’ di tempo prima di essere completato. Il solito consiglio è quello di lasciare che il device proceda autonomamente con download e installazione, evitando altre attività e assicurandosi che la carica sia sufficiente al fine di continuare il processo senza intoppi. In caso di problemi tecnici dopo l’update, ASUS offre il software downgrade ad Android 12.

