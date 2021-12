ASUS ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip ricevono Android 12: controllate la disponibilità!

Come anticipato durante il mese di novembre 2021, ASUS ha infine avviato la fase di rilascio di Android 12 sui suoi ultimi smartphone ammiraglia della serie Zenfone 8. Dopo alcuni mesi di test, il produttore taiwanese sta rendendo gradualmente disponibile su scala globale l’update stabile, in arrivo anche in Italia.

I lettori possessori di ASUS Zenfone 8 dovranno prestare attenzione, dunque, all’eventuale disponibilità del firmware numero 31.1004.0404.73, stando a quanto riportato da GSMArena. D’altro canto, Zenfone 8 Flip dovrebbe ricevere il firmware versione 31.1004.0404.61. Attualmente, invece, si parla rispettivamente della versione WW-30.12.112.72 e della WW-30.13.35.8.

Quali sono le novità introdotte? Innanzitutto, ASUS ha deciso di rinnovare tutte le app di sistema e la sezione Impostazioni secondo il design Material You caratteristico di Android 12. In aggiunta, ASUS ha rimosso il supporto per le chiamate SIP e sostituito ASUS Safeguard con Android 12 Emergency SOS. Non mancano poi le feature inedite relative alla privacy, dagli indicatori e interruttori di fotocamera e microfono alla dashboard con ogni informazione necessaria per tutelare i dati personali.

I prossimi smartphone ASUS in fila per ottenere Android 12 in versione stabile sono ROG Phone 5, ROG Phone 5s, ROG Phone 3 e Zenfone 7: questi ultimi due dovrebbero riceverle nel corso della prima metà 2022, mentre i primi due dovrebbero riceverlo nel primo trimestre del 2022. Prestate sempre attenzione, quindi, alle notifiche di sistema o alla sezione Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software.

Sempre a fine dicembre la società asiatica ha annunciato l’arrivo in Italia dl Chromebook CZ1.