ASUS ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip ufficiali in Italia: prezzi e specifiche

Nel corso di un evento tenutosi in data odierna, ASUS ha ufficializzato i suoi nuovi smartphone ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip. Il primo punta su dimensioni "compatte", mentre il secondo sulla fotocamera "rotante".

Per quel che riguarda la scheda tecnica di ASUS ZenFone 8, troviamo uno schermo AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 120 Hz, touch sampling rate di 240 Hz, picchi di luminosità di 1100 nit, protezione Corning Gorilla Glass Victus e foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 6/8/16GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.1, una doppia fotocamera posteriore da 64MP + 12MP, una fotocamera anteriore da 12MP e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica a 30W.

Non mancano certificazione IP68, 5G, jack audio, Dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 148 x 68,5 x 8,9 mm, per un peso di 169 grammi. In parole povere, il dispositivo punta per certi versi a essere più "compatto" di molte altre soluzioni. Le colorazioni disponibili sono Obsidian Black e Horizon Silver. Il software è Android 11 con personalizzazione ZenUI 8.

Per quel che concerne, invece, ASUS ZenFone 8 Flip, troviamo un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, una tripla fotocamera "rotante" da 64MP + 12MP + 8MP e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 30W.

Per il resto, i prezzi per l'Italia sono 599 euro per la variante da 6/128GB di ZenFone 8 (sul sito ufficiale di ASUS fino al 30 maggio 2021), 699 euro per il modello da 8/128GB, 749 euro per la variante da 8/256GB e 819 euro per il modello da 16/256GB. Per quel che riguarda, invece, ASUS ZenFone 8 Flip, si è fatto riferimento a un prezzo di partenza di 799 euro.