ASUS ZenFone 9 e ROG Phone 6 si svelano nel design ufficiale: ecco i primi disegni!

Dopo il reveal di un geniale adattatore da RAM DDR4 a slot DDR5, ASUS si è fatta “scappare” qualche dettaglio riguardante ROG Phone 6 e Zenfone 9, i due prossimi smartphone top di gamma del produttore asiatico. Non si parla di veri e propri render, bensì di disegni ufficiali dei dispositivi trapelati in rete.

Grazie all’attento team di Equal Leaks abbiamo accesso alle immagini che trovate in copertina e in calce alla notizia in questione, rispettivamente di ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro, e ASUS Zenfone 9. I primi due adotteranno sempre uno stile futuristico con logo Republic of Gamers e decorazioni a noi familiari – le abbiamo viste proprio con la recensione di ROG Phone 5. Ci sono, tuttavia, delle differenze sostanziali: mentre superiormente si troverà il modulo fotocamera con tre sensori, dallo stile simile al predecessore, il display posteriore si collocherà verticalmente a destra, nel caso del ROG Phone 6, e quasi al centro con dimensioni leggermente maggiori su ROG Phone 6 Pro. Al contempo, cambiano le linee decorative.

Nel caso di ASUS Zenfone 9, invece, l’unico sketch che troviamo chiarisce la possibilità di utilizzare alcuni comandi touch sulla scocca posteriore tramite doppio tap. Mostrandoci questa feature, notiamo poi un cambio di rotta importante rispetto ad ASUS Zenfone 8: molto probabilmente si dirà addio alla fotocamera flip per lasciare spazio a un modulo più classico, verticale e a due sensori. Immediatamente sottostante risulta esserci un secondo schermo possibilmente con supporto touch, novità intrigante per la gamma ammiraglia taiwanese.

Per ora consigliamo comunque di prendere tali disegni con le pinze, sebbene risultino essere davvero ufficiali. Il lancio dei due smartphone ASUS, del resto, non sembra così distante.