ASUS ZenFone 9 svelato per sbaglio dall'azienda: ecco come sarà!

A pochi giorni dalla nostra recensione di ROG Phone 6, smartphone da gaming di riferimento per gli amanti dei videogiochi mobile, abbiamo un’altra succosa notizia riguardanti i dispositivi mobili top di gamma di casa ASUS: la società ha condiviso accidentalmente un video dello ZenFone 9 su YouTube!

Il prossimo smartphone ammiraglia del gigante asiatico è stato erroneamente mostrato con il video di presentazione ufficiale da ASUS e i tipster del settore non si sono lasciati scappare questa occasione: sfruttando lo scivolone, altri canali come Science and Knowledge hanno condiviso il filmato così da consentire a tutti i fan di osservare il design e le specifiche del dispositivo. Tra l’altro, si tratta del primo grande leak riguardante ASUS ZenFone 9; in altre parole, senza questo incidente di percorso avrebbe potuto essere una grande sorpresa.

Il design, come si può vedere nel filmato, segue lo ZenFone 8 e ottiene due fotocamere isolate sul retro dalle dimensioni particolarmente grandi: si tratta a quanto pare di un sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) gimbal a sei assi, accompagnato da un’altra lente non nota. Il display, invece, dovrebbe essere un AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, senza sensore di impronte digitali in-display in quanto dovrebbe collocarsi lateralmente.

Importante notare, a questo punto, come lo ZenFone 9 sarà dotato di un jack per cuffie e potrebbe essere l'unico smartphone di punta ad averne ancora uno. Sotto la scocca si troveranno il chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 già visto proprio nel caso del ROG Phone 6 e una batteria da 4.300 mAh. Infine, dal filmato emergono alcuni accessori come una custodia rugged con tracolla e una custodia flessibile perforata. Prezzi e data lancio, ora come ora, sono ignoti.

A fine giugno, invece, abbiamo assistito al lancio dell’SSD ROG Strix SQ7 da 1 TB.