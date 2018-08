ASUS ZenFone Max Pro (M1) arriva in Italia: si parte da 199 Euro

Sarà presto disponibile anche in Italia il nuovo ASUS ZenFone Max Pro (M1), lo smartphone della gamma ZenFone Max storicamente caratterizzata da un batterie molto ampie e ad alta capacità, in grado di fornire prestazioni durature agli utenti.

Anche in questo caso, la strategia non sembra esser cambiata. Caratterizzato dal sistema operativo Android 8.1 Oreo, il nuovo ZenFone Max Pro (M1) sfoggia una batteria da 5.000 mAh, schermo da 6 pollici Full View FHD+, un sistema fotografico a doppia fotocamera posteriore ed una scocca compatta, al punto che viene addirittura paragonata a quella degli smartphone da 5,5 pollici.

Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 636 ad elevata efficienza energetica, accompagnato dalla scheda grafica Adreno 509 che va a potenziare la reattività dello smartphone e le performance di gioco.

Scocca che è elegante e leggera, in metallo da 180g con vetro a curvatura 2.5D, disponibile nelle colorazioni Deepsea Black e Meteor Silver.

Sul mercato italiano a partire da metà settembre, ASUS ZenFone Max Pro (M1) sarà inizialmente disponibile in una duplice configurazione: la versione con 3gb di RAM e 32gb di storage, su Amazon.it, a un prezzo consigliato al pubblico di 199,00 €, Iva inclusa. La seconda configurazione, con 4gb di RAM e 64gb di storage, sarà, invece, in vendita su e-shop ASUS, presso gli ASUS Gold Store e - in anteprima retail - presso Unieuro, ad un prezzo consigliato al pubblico di 249,00 €, IVA inclusa.