Aswan: il sito egizio che celava un tempio egizio, un forte romano e una chiesa copta

L'incredibile scoperta condotta a Shiha Fort, un sito che si trova nella città meridionale di Aswan (Egitto), ci rivela i resti di quelli che dovevano essere un antico tempio egizio affiancato da un forte romano e una chiesa ortodossa copta. Ne ha annunciato il ritrovamento il Ministero del Turismo e delle Antichità egizie.

Partendo dal tempio, è probabile che esso venne costruito durante l'ultima grande era dei faraoni d'Egitto: il periodo tolemaico (305 a.C. - 30 a.C.).

Come abbiamo spiegato altre volte, la dinastia prende il nome dal suo capostipite, Tolomeo I Sotere. Egli era un diadoco di Alessandro Magno, cioè un'ex-generale del grande imperatore macedone, ed era stato scelto da Perdicca, il reggente dell'Impero macedone, come satrapo d'Egitto. Questa scelta si dimostrò fondamentale, perché Tolomeo, da semplice governatore di una provincia, poté presto autoproclamarsi sovrano d'Egitto e dare il via ad una nuova linea dinastica di faraoni - che gli egizi accettarono abbastanza velocemente.

Il tempio trovato possiede dei pannelli inconclusi, che probabilmente dovevano essere posti alla sua entrata e con particolari decorazioni che rimandano anche a comparti dell'esercito romano o, addirittura, ad un imperatore che porge qualcosa verso un altare divino.

Non bisogna dimenticare che la fine della dinastia tolemaica coincide con l'ascesa della figura di Ottaviano, o futuro Augusto, nella politica romana e dei suoi domini. Forse i pannelli risalgono proprio a quel periodo. Per adesso, però, questa rimane solo una teoria.

Nei resti di quello che una volta era un tempio sono stati trovati anche delle inscrizioni su pietra con la scrittura ieratica, una forma usata nel linguaggio scritto quotidiano per agevolare la comunicazione. Dalle prime decifrazioni si evince che il testo parli di un imperatore greco.

Non lasciatevi ingannare, però, dall'idea che tutti questi resti, tra templi, forti e chiese, siano stati trovati tutti di recente. Gli scavi ad Aswan, più precisamente a Shiha Fort, iniziarono già nel 1922, quando l'archeologo tedesco Hermann Junker riportò alla luce alcuni reperti. Tuttavia, le sue ricerche non proseguirono e solo di recente sono state riprese da un altro team di ricerca.

E' interessante come gli ultimi resti trovati siano quelli della chiesa ortodossa copta. Quest'ordine cristiano-ortodosso pone le sue radici proprio in Egitto, quando, intorno al I secolo, San Marco cominciò a predicare la parola di Dio in Oriente, mentre a Roma regnava Nerone. Attualmente la Chiesa copta è seguita da circa il 10% della popolazione egizia. Risulta, quindi, importante la scoperta e lo studio che si sta portando avanti su quest'antica struttura.

Secondo i dati forniti momentaneamente dagli archeologi, la chiesa aveva una volta con mattoni rossi e una "piccola" cinta muraria che circondava l'intero edificio. L'aggettivo appena usato per descrivere la recinzione, però, è relativo. In realtà, si è scoperto che avesse un diametro di circa 2,1 metri. Inoltre, l'intero complesso venne eretto sui resti di quello che era un forte romano.

Il lato nord della chiesa possedeva 4 stanze, un lungo corridoio e una serie di scale. E' possibile, invece, che nella parte meridionale dell'edificio si creassero varie ceramiche, che potrete vedere nella foto qui sotto, e piastrelle in pietra.